Школьница из Кыштыма стала чемпионкой Челябинской области по боксу

Сегодня, 14:38 Категория: Спорт

149

0

В Миассе завершились областные соревнования по боксу. В них участвовали спортсмены со всего Южного Урала. Кыштымский клуб бокса «Радиозавод» представляла шестиклассница тринадцатой школы Ксения Моисеева.

Как сказал сайту «КР» её тренер, мастер спорта СССР по боксу Борис Галицков, его воспитанница не оставила ни единого шанса на победу своим соперницам – спортсменкам из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста. Ксения занимается боксом уже более двух лет. За это время девочка провела 11 боёв, и ни в одном она не потерпела поражения.

В Миассе в своей весовой и возрастной категориях Ксюша заняла первое место, став чемпионкой Челябинской области по боксу.

Поздравляем Ксению Моисееву и её тренера с победой!