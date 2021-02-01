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Кыштымская каратистка завоевала титул чемпионки

Вчера, 16:08 Категория: Спорт
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В минувшие выходные в Омске прошёл всероссийский турнир «Кубок Прииртышья».

 

В турнире принимали участие юные каратисты из 25 регионов страны. Общее количество участников составило более 1100 человек. Двенадцать воспитанников детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» под руководством тренера Оксаны Суровцевой также поборолись за главный титул, и вернулись в Кыштым с достойными результатами.

 

Булгейис Багирова стала призёром в возрастной категории 12-13 лет, а Малейка Багирова удостоилась титула чемпионки в возрастной категории 10-11 лет.

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Теги: Кыштым Инхело карате Омск турнир

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