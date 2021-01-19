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В Кыштыме опытные инструкторы бесплатно обучают детей, оставшихся без попечения родителей, катанию на сноубордах

Вчера, 16:47 Категория: Спорт
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Фото с личной страницы Марии Сажиной ВКонтакте.

 

Жительница Кыштыма Мария Сажина реализует собственный проект «Новые вершины», в рамках которого была создана социальная программа «Сноубординг». Для её реализации удалось даже найти спонсора – руководство горнолыжного комплекса «Егоза» согласилось бесплатно предоставлять необходимое снаряжение и пользование подъёмником.

 

Помогают Марии и двое её друзей – Павел Крылов и Михаил Попов, прошедшие обучение в Национальной Лиге Инструкторов. Именно они учат ребят из центра помощи детям «Горизонт» осваивать сноуборды. На занятия уже записалось семь девчонок и мальчишек от девяти до 16 лет.

 

На днях состоялось первое занятие на склоне горнолыжного курорта «Егоза». Подробности – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».

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Теги: Кыштым сноуборд центра помощи детям Горизонт помощь Егоза

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