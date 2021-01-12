В ИК-10 состоялся финал турнира по баскетболу в рамках празднования Нового года

12-01-2021, 08:50 Категория: Спорт

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Фото пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области.

За победу в новогоднем турнире соревновались сборные команды семи отрядов.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области, сотрудниками отдела по воспитательной работе при участии осуждённых, членов кружка любителей спорта, в локальном участке отряда №2 жилой зоны учреждения был организован баскетбольный турнир. Всего в мероприятии приняли участие около 60 осуждённых.

Соревнование проводилось по круговой системе. Участники боролись самоотверженно за каждый мяч, за каждую подачу. В итоге на первое место впервые вышла команда отряда №4. Организаторы отдельно отметили осуждённого Дмитрия Б., как лучшего игрока этой команды. На его счету 33 очка и 17 забитых мячей. Победители турнира получили подарки и грамоты.

– Возрос уровень игроков, да и сама игра становится интересной и увлекательной. В целом же, спортивные игры формируют у осуждённых положительные качества, оказывают большое влияние на исправление, – отмечает заместитель начальника учреждения, подполковник внутренней службы Кирилл Кореньков.