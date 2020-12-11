Кыштымские спортсмены стали призёрами чемпионата мира по грэпплингу

Сегодня, 15:23 Категория: Спорт

201

0

Более 750 участников из разных стран приняли участие в чемпионате мира AGML по грэпплингу, который проходил в Санкт-Петербурге.



Как сказал сайту «КР» тренер ФСК Кыштыма Сергей Урушев, всё было организовано на высоком уровне, особенно борьба участников. Кыштымские спортсмены вернулись домой не только с медалями разного достоинства, но и с морем положительных эмоций.

– Хочу поблагодарить родителей наших ребят, которые так же как и мы, тренеры, делали всё на энтузиазме, – говорит Сергей Геннадьевич. – Родители поддержали детей и финансово, и морально. Спасибо вам огромное!

Кыштымцы завоевали на чемпионате мира четыре медали. Кирилл Хованцев завоевал серебряную и бронзовую медали, Артём Дорофеев и Кирилл Айриян – бронзовые.