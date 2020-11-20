В четвёртой школе Кыштыма обновлена спортивная площадка

Сегодня, 16:23 Категория: Спорт

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Это стало возможным благодаря победе проекта «Район Егозинка – уральская глубинка» в ежегодном конкурсе социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему».

Авторами проекта стали учащиеся четвёртой школы: восьмиклассница Настя Каледина и шестиклассник Юрий Шарпёнков. Их идея благоустройства школьной спортивной площадки была признана лучшей. На реализацию проекта Русская медная компания направила 350 тысяч рублей. И вот сегодня состоялось открытие обновлённой площадки. На территории школы появилась баскетбольная площадка, крытый навес для болельщиков, информационный стенд, флагшток и удобная лесенка.

В мероприятии приняли участие глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева, вице-президент по кадровой политике РМК Анна Шабарова генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев. После этого учащиеся школы - победители областной спартакиады кадетских классов - подняли флаг Российской Федерации.

По словам главы округа, то, что сегодня сделано на спортплощадке четвёртой школы – это результат высокой социальной ответственности РМК и медеэлектролитного завода.

– Очень высокой ответственности, – подчеркнула Людмила Александровна. – Я поздравляю ребят с победой. Проект, который защищала четвёртая школа, на самом деле уникален. Он общественно значим. Над ним работали и дети, и взрослые, и депутат Сергей Батин. Я смотрю на то, как вы маршируете, и думаю, что это ещё только начало большой работы. Нам нужно завершить работы по подключению школы к модульной газовой котельной. А когда это будет сделано, встанет другой вопрос – обустроить спортивную территорию так, чтобы в следующий раз маршировать по гораздо большей площадке.

Финансирование на реализацию социальных проектов ведётся в рамках заключенного между администрацией округа и Кыштымским медеэлектролитным заводом (РМК) договора о социальном партнёрстве. Такая традиция успешно реализуется в нашем городе уже несколько лет. Анна Шабарова и Андрей Кудрявцев сказали в адрес учеников четвёртой школы много тёплых слов и пожеланий.

– Когда смотришь на такую молодёжь, понимаешь, что нам вообще ничего страшно, – отметила Анна Алексеевна. – Мы таким же твёрдым маршем пройдём к хорошему и яркому будущему.

Андрей Викторович призвал ребят и дальше участвовать в конкурсе «Измени свой город к лучшему», побеждать и вместе украшать любимый город.

По словам директора основной школы № 4 Татьяны Тысячной, ребята, участвуя в данном проекте, стараются принести пользу не только своей школе, но и городу. Благодаря помощи РМК в школе, где учится немало детей кыштымских металлургов, появился спортивный многофункциональный комплекс. Сами авторы социального проекта также поблагодарили представителей РМК за организацию конкурса и заверили, что снова будут принимать в нём участие.

– Нам бы ещё современный стадион перед школой, – мечтательно сказал Юра Шарпёнков.