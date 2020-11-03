В Кыштыме прошёл турнир по баскетболу

Вчера, 12:40 Категория: Спорт

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Вчера, 4 ноября, прошёл городской турнир по баскетболу среди мужских команд.

Баскетболисты в праздничный день – День народного единства – встретились в спортзале физкультурно-спортивного комплекса в Кыштыме.

Как сказала сайту «КР» организатор Анастасия Уфимцева, за время турнира прошло три товарищеских встречи, в перерывах для участников были организованы конкурсы, например, бросок мяча с середины поля. Лучших наградили вкусными призами.

По результатам турнира команда «Dream team» заняла третье место, «Kyshtym city» второе. Победителями стали «Blue Hornets».

Также организаторами был отмечен и лучший игрок – Евгений Устинов.