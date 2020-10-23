Футбольный клуб Кыштыма завершил выступление в региональном первенстве

Вчера, 11:02 Категория: Спорт

263

0

В заключительном туре чемпионата Челябинской области по футболу кыштымский «Металлург» играл на выезде с прямым конкурентом в турнирной таблице – миасским «Торпедо-2». К сожалению, эту игру кыштымцы в актив себе занести не смогли. Они уступили хозяевам поля со счётом 4:1.

По итогам последнего тура «Металлург» занял шестое место из 12 команд. Кыштымцы одержали пять побед, дважды сыграли в ничью, и ещё четыре раза было зафиксировано поражение. Однако в случае победы над миасским «Торпедо» кыштымцы бы забрались на четвертую строчку в таблице.

Победителем первенства стала «Академия футбола» из Челябинска.