В Кыштыме прошёл третий этап кубка горнозаводской зоны по трофи рейдам

Сегодня, 10:00 Категория: Спорт

78

0

В минувшую субботу 17 экипажей любителей экстремального вождения поборолись за лучший результат.

Как сообщалось ранее на нашем сайте, трофи-рейды – одни из самых зрелищных в автоспорте. Трассу нужно преодолевать по бездорожью. Автомобили (в основном это «Нива» и «УАЗ») готовят для нескольких категорий: «стандарт» – обычные машины, без трансформации, «экстрим» – автомобили с лебёдкой, «спорт» – машины с изменённой конструкцией и колёсами большого диаметра.

Как сказала сайту «КР» организатор кубка Оксана Панкова, в категории «Стандарт» победу одержал Евгений Брылунов из Первоуральска. Антон Злобин из Екатеринбурга стал первым в «Экстриме». В категории «Спорт» золото завоевал кыштымец – Сергей Кокорин.