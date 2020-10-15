В Кыштыме может появиться новый каток

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Стартует финальный этап социальной программы «Голосуй за свой каток-2020!»

Близится подсчет голосов в финале конкурса «Голосуй за свой каток!» от NIVEA, который определит, какой из ледовых площадок бренд подарит вторую жизнь. До 18 октября у неравнодушных жителей Челябинской области есть последний шанс помочь своему городу вырваться вперед к победе. Для этого необходимо проголосовать за предложенный для восстановления каток через аккаунт в социальных сетях на сайте www.nivea.ru/katki

В 2020 году в благотворительной программе компании «Голосуй за свой каток!» участвует каток из Кыштыма. Всего через неделю хоккейная коробка, расположенная по адресу улица Маукская, 78, может получить новую жизнь и выиграть реставрацию от бренда NIVEA. Эта неделя станет решающей и определит, кто окажется победителем.

Сегодня в рейтинге конкурса хоккейная коробка из Кыштыма входит в TOП-5 заявок, набравших максимальное количество голосов. Но совсем не время расслабляться, на страничке www.nivea.ru/katki идет ожесточенная борьба, и количество голосов у площадок из других городов увеличивается каждую минуту, сокращая их отставание. Сейчас самое время повысить шансы на победу!

Голосование за реставрацию заброшенной ледовой площадки проходит до 18 октября на сайте с помощью аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте и Facebook – каждая из онлайн-платформ добавляет участнику по одному голосу.