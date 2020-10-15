Спортсмены из Кыштыма провели совместные игры с участниками городской организации «Надежда»

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Все фото «СК КЫШТЫМ WARRIORS ZONE FIGHT CLUB»

Вчера, 14 октября, на территории физкультурно-спортивного комплекса прошла спортивная игра для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Общественная организация инвалидов «Надежда» совместно со спортсменами, тренерами клуба WARRIORS ZONE FIGHT и представителями центра тестирования «Готов к труду и обороне» отпраздновали «День дзюдо» спортивными состязаниями.

Участники из общественной организации инвалидов показали отличные результаты, стремление к победе и дали огромную мотивацию для спортсменов.

Победители и призёры были награждены кубками, грамотами и медалями.