Спортсмены из Кыштыма провели совместные игры с участниками городской организации «Надежда»
Сегодня, 10:46 Категория: Спорт
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Все фото «СК КЫШТЫМ WARRIORS ZONE FIGHT CLUB»
Вчера, 14 октября, на территории физкультурно-спортивного комплекса прошла спортивная игра для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Общественная организация инвалидов «Надежда» совместно со спортсменами, тренерами клуба WARRIORS ZONE FIGHT и представителями центра тестирования «Готов к труду и обороне» отпраздновали «День дзюдо» спортивными состязаниями.
Участники из общественной организации инвалидов показали отличные результаты, стремление к победе и дали огромную мотивацию для спортсменов.
Победители и призёры были награждены кубками, грамотами и медалями.