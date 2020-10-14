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Футболисты из Кыштыма на чемпионате области улучшают результаты с каждой игрой

Сегодня, 13:22 Категория: Спорт
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В минувшие выходные кыштымская команда «Металлург» встретилась на футбольном поле села Варна с местной командой «Нива» и выиграла матч.

Благодаря голам Павла Харькова и Ильи Тютева команда одержала победу, не пропустив ни одного мяча в свои ворота.

После этой игры «Металлург» укрепил своё положение в турнирной таблице. На его счёте 14 очков после девяти игр.

Сейчас клуб занимает шестую строчку. От ближайшего конкурента из Катав-Ивановска кыштымцев отделяет одно очко.

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Теги: Кыштым футбол

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