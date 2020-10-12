КМЭЗ отремонтировал хоккейную коробку на Нижнем Кыштыме

Вчера, 21:14 Категория: Спорт

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Фото из группы "Наш КМЭЗ" ВКонтакте.

По словам заместителя генерального директора АО "КМЭЗ" по общим вопросам Владимира Семина, хоккейная коробка, расположенная между домами 95А, 101А и 91 по улице Интернационала, оказалась бесхозной.

Как сообщает группа ВКонтакте «Наш КМЭЗ", она не принадлежит заводу и не числится на балансе муниципалитета. Тем не менее, предприятие ежегодно приводит ее в порядок, делает на площадке косметический ремонт. В этом году о коробке позаботились заранее, задолго до наступления морозов.



- Силами ООО "Ремсервис" были заменены подгнившие и сломанные доски ограждения и раздевалки, - комментирует Владимир Николаевич. - В раздевалке, например, пришлось полностью восстанавливать одну из стен - ее разрушили практически до основания, причем постарались не годы, а вандалы. Сейчас мы отремонтировали и покрасили деревянные конструкции, укрепили их, подтянув к металлическому каркасу. Коробка приобрела цивилизованный вид, посвежела. Хотелось бы, чтобы она пережила сезон без повреждений. Мы просим жителей близлежащих домов присматривать за площадкой, не допускать хулиганства со стороны подростков или подвыпившей публики.



На ремонт хоккейной коробки КМЭЗ направил 60 тысяч рублей. В перспективе площадку планирует принять на свой баланс город.