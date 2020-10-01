В Челябинской области запретили спортивные соревнования среди детей

Вчера, 13:02 Категория: Спорт

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Соответствующий приказ вчера, 1 октября, подписал министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

На Южном Урале запретили проводить спортивные мероприятия с детьми до 18 лет. Как сообщает сайт Первого областного канала, причина такого решения — ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса перенесён первый этап Кубка Мира по сноуборду. Соревнование должно было пройти в ГЛЦ «Банное» 5-6 декабря, но, как рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, из-за текущей ситуации его перенесут на февраль 2021 года.

В Москве в связи с распространением коронавируса принято решение о переводе работодателями не менее трети сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. на удаленную работу. Исключения составят врачи, сотрудники оборонки «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических отраслей. Решение вступает в силу с понедельника, 5 октября.