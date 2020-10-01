В Челябинской области запретили спортивные соревнования среди детей
Вчера, 13:02 Категория: Спорт
206
0
Соответствующий приказ вчера, 1 октября, подписал министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.
На Южном Урале запретили проводить спортивные мероприятия с детьми до 18 лет. Как сообщает сайт Первого областного канала, причина такого решения — ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса перенесён первый этап Кубка Мира по сноуборду. Соревнование должно было пройти в ГЛЦ «Банное» 5-6 декабря, но, как рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, из-за текущей ситуации его перенесут на февраль 2021 года.
В Москве в связи с распространением коронавируса принято решение о переводе работодателями не менее трети сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. на удаленную работу. Исключения составят врачи, сотрудники оборонки «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических отраслей. Решение вступает в силу с понедельника, 5 октября.