Глава региона Алексей Текслер подписал постановление о создании фонда поддержки спорта

Вчера, 17:34 Категория: Спорт

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О том, чем будет заниматься Фонд, сайту 1obl.ru рассказал первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин.

– Фонд поддержки спорта Челябинской области – некоммерческая организация в форме фонда, ее учредителем выступает Министерство спорта области. Директором Фонда назначен Пятрас Данилявичус.

Главная задача новой структуры –с одной стороны, аккумулировать те финансовые потоки, которые область направляет на поддержку профессиональных спортивных клубов региона, а с другой – повысить эффективность и, главное, прозрачность их использования, расходования.

Сейчас средства доводятся до клубов через региональные программы развития видов спорта, которыми оперирует наше министерство спорта. Деньги по этим программам идут в муниципалитеты, где расположены команды, а уже они отправляют эти деньги клубам. Откровенно говоря, прозрачности, четкого контроля за тем, как расходуются средства в такой схеме было немного. Были и не самые приятные истории, когда приходилось разбираться, куда на самом деле уходили деньги, и даже менять руководителей клубов и юридическую форму их существования.

И муниципалитеты, и министерство спорта региона должны в первую очередь заниматься развитием детского и массового спорта, созданием необходимой инфраструктуры.

– Появление Фонда – по сути, выделенного в отдельную, внешнюю структуру, департамента профессионального спорта – позволит, с одной стороны, более свободно, оперативно и эффективно распоряжаться средствами, а с другой – многократно повысить контроль за их расходованием.

Речь идет не только о челябинском «Тракторе», который по понятным причинам больше других на слуху, но и о других профессиональных командах, которые поддерживаются областью – волейбольным «Динамо-Метаром», ватерпольной «Динамо-Уралочкой», гандбольным «Динамо», футбольным клубом «Челябинск» и так далее. Средства для всех команд будут аккумулироваться в Фонде, и это не только ресурсы бюджета – мы рассчитываем, что через фонд будут проходить и деньги партнеров и спонсоров команд. Которые, в свою очередь, будут привлечены в контрольные органы Фонда.

В свою очередь, и от клубов потребуется более четкое, детальное планирование своего бюджета, своих расходов.

«Фонд поддержки спорта Челябинской области» – это не только, грубо говоря, функция «единого кошелька», некоей финансовой прокладки. Мы рассчитываем, что в его компетенцию со временем будет входить и помощь командам в формировании их целей, задач, стратегий развития. Не только на ближайший сезон, по принципу «будет день – будет пища», как это порой бывает сейчас, но и на более далекую перспективу. И не только чисто спортивных планов. Такие программы развития должны включать в себя и понимание, какая необходима инфраструктура, как клубы будут взаимодействовать со спортивными школами, которые готовят для них молодых спортсменов, как привлекать партнеров и спонсоров, как работать со зрителями.

Смысл всей работы — упорядочивание, систематизация работы с профессиональным спортом в Челябинской области. Это то, в чем наш регион давно нуждался, и это задача, которую предельно четко поставил перед нами губернатор региона Алексей Текслер.