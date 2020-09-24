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В Кыштыме прошёл футбольный матч в рамках чемпионата Челябинской области

Сегодня, 15:08 Категория: Спорт
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Кыштымский футбольный клуб «Металлург» продолжает своё выступление в чемпионате Челябинской области. На днях футболисты встретились на поле физкультурно-спортивного комплекса в нашем городе с командой «Шахтёр» из посёлка Розы.


Итоговый счёт – 5:0 в пользу «Металлурга».


После шести игр чемпионата кыштымский клуб находится на шестом месте. В его активе восемь очков. Игрок «Металлурга» Сергей Медведев входит в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата. На его счету пять забитых мячей. Из них один он забил с 11-метровой отметки.

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Теги: Кыштым футбол спорт

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