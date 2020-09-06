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Лыжники из Кыштыма стали призёрами областных стартов

Вчера, 16:33 Категория: Спорт
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В Златоусте прошли областные старты по лыжероллерам, куда съехались сильнейшие лыжники Челябинской области.

Среди них – воспитанники детской юношеской спортивной школы Кыштыма. Надежда Бегджикова стала серебряным призёром, Софья Кустова заняла третье место. Как сообщается в группе любителей лыжных гонок ВКонтакте, Александр Романов, Иван Симонов, Анастасия и Екатерина Дюкаревы, Вячеслав Бегджиков и Александра Кульгаева и остальные улучшили свои результаты.

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Теги: Кыштым Лыжный спорт

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