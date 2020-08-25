Кыштымские «гепарды» стали победителями всероссийского турнира по триатлону

Сегодня, 11:59 Категория: Спорт

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Фото предоставлены клубом "Гепард".

В центре спортивной подготовки «Витязь» в Балашихе Московской области состоялся седьмой всероссийский турнир по триатлону «Юный спецназовец». В столицу съехались 138 участников из 12 городов нашей страны.

Второй раз в турнире участвуют и воспитанники кыштымского спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» под руководством Ильдара Ахматвалеева. Но если в прошлом году кыштымцы оказались весьма далеко от призовых мест, то нынче некоторым нашим ребятам не было равных.

Спортсменам предстояло на время преодолеть полосу препятствий, передвигаться по натянутому канату, взбираться на пожарную башню…

Среди девочек девятиклассница из второй школы Ульяна Масаева и восьмиклассница из четвёртой школы Валерия Каменецкая заняли в соревнованиях первое место! Они лучше соперниц справились с полосой препятствий и продемонстрировали скорость, силу и выносливость.

На шестом месте из 13 команд оказались и кыштымские мальчишки – семиклассники второй школы Егор Пистунов и Данила Сериков. А пятиклассница школы № 11 Валерия Лионова и пятиклассник второй школы Иван Максимов показали восьмой результат.