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Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменён

Сегодня, 15:41 Категория: Спорт
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Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в «Тракторе», где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19.
Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий через две недели регулярный чемпионат КХЛ, поэтому было принято совместное решение минимизировать риски. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции команды за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Кубок по хоккею отменён

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