Рыцарь из Кыштыма стал призёром турнира по историческому средневековому бою

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Боец клуба средневекового фехтования «Сокол» (станция юных туристов «Странник» города Кыштым) Иван Чудинов принял участие в фестивале исторической реконструкции «Покровский рубеж 2020». Турнир по историческому средневековому бою Ural Fight стал отборочным этапом Чемпионата России по Уральскому Федеральному округу.

Программа фестиваля включала в себя командные бои «5 на 5» и дуэльные дисциплины «Щит и меч», «Алебарда» и «2 на 2».

Иван Чудинов стал серебряным призёром в дисциплине «Щит и меч». В финале уступил победу бойцу из Перми.

– Из-за пандемии четыре месяца не было полноценных тренировок, – рассказывает сайту «КР» Иван. – За короткий промежуток времени я подготовил экипировку – железный комплект доспехов и пришёл в былую физическую форму. Во время турнира было тяжело, предстояло быстро «прочитать» действия противника и детально продумать каждый удар. Результатом я доволен.