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В Кыштыме будут дезинфицировать спортивные площадки

Сегодня, 08:13 Категория: Спорт
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На этой неделе на восьми спортивных площадках Кыштыма начали работу спортивно-педагогические отряды.

Ежедневно с 17 до 21 часа, кроме выходных, педагоги и вожатые проводят для детворы подвижные и настольные игры. Такие площадки будут действовать до 14 августа на улицах Калинина, 174; Металлургов, 2; К. Либкнехта, 133; Мичурина, 31; Дальняя, 7 и Ветеранов, 26. Кроме того, площадки работают в посёлках Тайгинка и Слюдорудник. По поручению главы Кыштымского городского округа с 27 июля по 21 августа такая же площадка впервые начнёт работу и на Каолиновом. 

Перед организаторами встал вопрос о создании безопасных условий для детей и профилактике коронавирусной инфекции. 

– По поручению главы Людмилы Александровны Шеболаевой мы прорабатываем этот вопрос, – сказала сайту «КР» заместитель главы по социальной сфере Елена Саланчук. – За каждой площадкой будет закреплён сотрудник спортивно-педагогического отряда, который будет проводить дезинфекцию спортивных площадок. Эта работа будет проводиться совместно с управляющими компаниями и ТСЖ. 

Уже сегодня на всех подъездах домов, прилегающих к той или иной площадке, появятся объявления с графиком проведения дезинфекции. Просьба к родителям – с пониманием отнестись к таким мерам и следить за своими детьми, особенно во время проведения дезинфекции.

Специально для целей дезинфекции управлением гражданской защиты уже закуплены специальные ранцы с пульверизатором. С их помощью и будет проводиться обработка спортивного инвентаря и других поверхностей на площадках.

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Теги: Кыштым спорт дезинфекция

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