В Кыштыме на баскетбольной площадке ФСК станет меньше травм

Сегодня, 09:20 Категория: Спорт

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В Кыштыме физкультурно-спортивный комплекс на улице Малышева вошёл в перечень объектов, где в этом году будут выполнены «Реальные дела».

Напомним, областная программа «Реальные дела» направлена на решение наиболее важных проблем муниципалитетов, связанных с благоустройством, газификацией и ремонтом дорог и учреждений социальной сферы. В 2020 году на «Реальные дела» Кыштымскому городскому округу губернатором Челябинской области Алексеем Текслером выделено 18 миллионов 200 тысяч рублей.

На баскетбольной площадке ФСК планируется заменить асфальтовое покрытие на резиновое. Причём работы выполнит специализированная фирма из Казани. На ремонт площадки было выделено 728 тысяч рублей, однако в ходе аукциона удалось сэкономить 212 тысяч.

– Я очень рад тому, что на нашей баскетбольной площадке асфальт заменят резинобитумным покрытием, – сказал сайту «КР» тренер баскетбольной команды Вячеслав Трошин. – Больно уж часто травмируются мои девчонки на асфальте. Новое современное покрытие однозначно сведёт количество травм к минимуму. Наша площадка востребована. К примеру, на соревнования по баскетболу в прошлом году к нам съехалось 40 команд!

Работы начнутся уже на следующей неделе и будут завершены к началу августа.