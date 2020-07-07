Под Кыштымом соберутся любители спортивного ориентирования

Сегодня, 10:10 Категория: Спорт

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Кыштымский рогейн – традиционное мероприятие, которое пройдёт уже в 15 раз. Это вид спорта, достаточно близкий к спортивному ориентированию. Задача участников – за отведённое время набрать наибольшее количество баллов, ориентируясь на местности по выданной карте и посещая контрольные пункты.



Участвовать в кыштымском рогейне можно в одиночку или в команде до четырёх человек. Старт запланирован 30 августа. Ежегодно меняются место старта и карта. В этом году спортсменов ждут на базе отдыха «Берендеев лес». Зарегистрироваться можно здесь. Заявку на участие уже подали спортсмены из Новоуральска, Кушвы и Каменска-Уральского. Ещё три заявки находятся в процессе одобрения.