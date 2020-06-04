В Кыштыме пожарные соревновались за звание лучших

Вчера, 14:25 Категория: Спорт

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Отборочный этап по пожарно-прикладному спорту среди сотрудников Каслинского гарнизона прошёл в минувший вторник, 2 июня. Соревнования проходили на базе пожарной части № 38 в Кыштыме.



Пять команд из нашего города, Верхнего Уфалея, Каслей, Кунашака и Нязепетровска соревновались за право представлять свой гарнизон в региональном этапе.



Сначала огнеборцы взбирались по штурмовой лестнице, затем прошли препятствия в виде стометровой полосы. Мужчины преодолевали забор, бум-бревно для упражнения в равновесии, присоединяли к разветвлению соединительные головки пожарного рукава, подключали ствол и только затем финишировали.



У женщин, дистанция была аналогичной, только вместо забора они преодолевали препятствие-барьер.

– В каждой команде четверо мужчин и одна девушка, – сказал сайту «КР» временно исполняющий обязанности начальника пожарной части № 38 Расул Шагиахметов. – По итогам соревнований наша команда заняла первое место. Сборная гарнизона отправится 16 июня на областные соревнования. Радует, что большая часть команды будет состоять из сотрудников нашей пожарной части.



Второе место заняла команда города Каслей, третьей у огнеборцев из Верхнего Уфалея.