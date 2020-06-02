Каратисты и дзюдоисты Кыштыма подвели итоги спортивного сезона

Сегодня, 18:06 Категория: Спорт

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Сегодня, 2 июня, в спортивной школе единоборств «Инхело» прошёл итоговый тренерский совет по результатам тренировочно-соревновательного сезона 2019-2020 года. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, юные воспитанники отделений дзюдо и каратэ добились достойных результатов. Даже с учётом того, что соревновательные календари были резко сокращены из-за отмены турниров, наши спортсмены смогли повысить квалификационный уровень, получить новые спортивные разряды и подтвердить действующие.

Как сообщили сайту «КР» в спортивной школе «Инхело», в отделении каратэ свои разряды подтвердили 16 спортсменов, а 20 каратистов получили новые, причем пятеро из них уже взрослую квалификацию.

В отделении дзюдо разряды подтвердили 14 борцов, а 15 юных дзюдоистов получили новые и повышенные разряды.

В прошедшем спортивном сезоне каратисты «Инхело» завоевали 25 золотых, 30 серебряных, 42 бронзовые награды. У отделения дзюдо 5 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых медалей.