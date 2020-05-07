Новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» станет Анвар Гатиятулин

Сегодня, 13:50 Категория: Спорт

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Губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба «Трактор» Алексей Текслер представил нового главного тренера команды Анвара Гатиятулина. Задачу по возвращению специалиста в клуб губернатор ставил перед новым менеджментом клуба.

– Я, как и все болельщики «Трактора», очень рад, что мы вместе – команда, болельщики и новый главный тренер. Анвар Рафаилович тот человек, с которым связаны последние спортивные успехи «Трактора». Болельщики заждались возвращения победных эмоций. Мы ждём, что вы сможете продолжить славные традиции Челябинского хоккея, – сказал Алексей Леонидович.



Также генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин представил президенту клуба проект стратегии развития на ближайшие пять лет. Он был подготовлен рабочей группой по поручению губернатора. Стратегия основана на современных моделях и лучших традициях южноуральского хоккея, с опорой на воспитанников своей хоккейной школы.

Отдельно Алексей Текслер обратил внимание на работе с болельщиками.

–Болельщики поддерживают команду и в радости, и в горе. Важно сохранить на трибунах болельщиков со стажем и привлечь новых.