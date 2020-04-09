Сегодня жителей Кыштыма приглашают на онлайн-спектакль Камерного театра Сегодня, 16:15

В Кыштыме члены общественного совета при отделе полиции присоединились к акции «Оставайтесь дома!» Сегодня, 16:02

Жительница Кыштыма осталась и без градусников, и без денег Сегодня, 15:46

Брат с сестрой из Кыштыма стали бронзовыми призёрами турнира по мечевому бою Сегодня, 14:05

В Кыштыме трикотажная фабрика сошьёт пятьдесят тысяч масок Сегодня, 13:19

В Кыштыме учителя и школьники осваивают дистанционное обучение Сегодня, 13:17

В Кыштыме стало меньше экономических преступлений, а также посягательств на жизнь и имущество Сегодня, 13:10

Жители Кыштыма делятся с сайтом «КР» фотографиями заторов при въезде в Озёрск после введённых ограничений Сегодня, 12:55

В Кыштыме открылись дополнительные дежурные группы в детсадах Сегодня, 12:46

В России осталось всего три региона, куда ещё не добрался коронавирус Сегодня, 12:16

Губернатор Алексей Текслер самоизолировался в связи с подтверждением коронавируса у его пресс-секретаря Сегодня, 11:48

В Кыштыме возобновится регистрация автомобилей, а также выдача и замена водительских прав Сегодня, 11:02