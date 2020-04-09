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Брат с сестрой из Кыштыма стали бронзовыми призёрами турнира по мечевому бою

Сегодня, 14:05 Категория: Спорт
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Воспитанники учреждений дополнительного образования тоже вынуждены приспосабливаться к дистанционному обучению. Такая работа проводится и в станции юных туристов «Странник», где дети занимаются современным мечевым боем в клубе «Сокол».


В начале апреля федерация современного мечевого боя России объявила о приёме заявок на онлайн-турнир «ФСМБР vs COVID-19». Итоги подвели вчера вечером.

В турнире приняли участие 48 человек в возрасте от полутора до 62 лет. География участников довольно широкая – Россия, Беларусь, Луганская Народная Республика и США. Спортсмены выполняли задания на скорость – за одну минуту должны были нанести удары по предмету с применением спортивного меча.

Кыштым представили воспитанники клуба «Сокол», семилетний Тимур Сабанаев занял третье место. Он нанёс 95 ударов за минуту. Его 11-летняя сестра Полина тоже стала бронзовым призёром. Она нанесла по спортивной груше 131 удар специальным мечом.

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Теги: Кыштым Соколо мечевой бой

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