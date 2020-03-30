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Приказом министра спорта тренеру из Кыштыма присвоена первая судейская категория

Вчера, 16:51 Категория: Спорт
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Приказом министра спорта Челябинской области Леонида Одера тренеру отделения дзюдо кыштымской спортивной школы единоборств «Инхело» Сергею Коренькову присвоена первая судейская категория. Сергей Викторович неоднократно представлял интересы спортсменов «Инхело» как спортивный судья на областных и межрегиональных соревнованиях. Также представлял Челябинскую область на соревнованиях федерального и всероссийского уровней, работал в составе судейского вспомогательного персонала на Командном первенстве Европы в Екатеринбурге и на этапе мирового тура «Гранд Шлем».

 

Сергей Кореньков постоянно занимается повышением профессионального судейского мастерства, участвуя в семинарах, которые проводят ведущие спортивные судьи дзюдо Российской Федерации. В феврале этого года он выступил в качестве организатора семинарских занятий для тренеров и судей дзюдо Челябинской области.

Как сказал сайту «КР» сам тренер, следующий этап - Всероссийская категория. 

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Теги: Кыштым ДЮСШ Инхело Сергей Кореньков Первая судейская категория Приказ министра спорта Леонид Одер

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