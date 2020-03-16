Кыштымские борцы стали кандидатами в мастера спорта по грэпплингу

Сегодня, 13:08 Категория: Спорт

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Два дня, 14 и 15 марта, в Академии единоборств РМК впервые состоялся всероссийский турнир по грэпплингу и грэпплингу Ги, который собрал сильнейших спортсменов России старше 16 лет.

Эти соревнования входят в число самых престижных в нашей стране. Всего было разыграно 26 комплектов наград в обеих дисциплинах.

Кыштымские спортсмены из физкультурно-спортивного комплекса показали достойные результаты. Так, Азамат Болотоков стал чемпионом в весе 92 килограмма, серебряными призёрами стали Гашим Абдулаев и Юрий Филинских. По результатам соревнований кыштымским борцам присвоены звания кандидатов в мастера спорта по спортивной борьбе грэпплинг