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Кыштымские борцы стали кандидатами в мастера спорта по грэпплингу

Сегодня, 13:08 Категория: Спорт
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Два дня, 14 и 15 марта, в Академии единоборств РМК впервые состоялся всероссийский турнир по грэпплингу и грэпплингу Ги, который собрал сильнейших спортсменов России старше 16 лет.

 

Эти соревнования входят в число самых престижных в нашей стране. Всего было разыграно 26 комплектов наград в обеих дисциплинах.

 

Кыштымские спортсмены из физкультурно-спортивного комплекса показали достойные результаты. Так, Азамат Болотоков стал чемпионом в весе 92 килограмма, серебряными призёрами стали Гашим Абдулаев и Юрий Филинских. По результатам соревнований кыштымским борцам присвоены звания кандидатов в мастера спорта по спортивной борьбе грэпплинг

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Теги: Кыштым РМК грэпплинг соревнования борьба

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