В Кыштыме выяснят, кто лучше играет в баскетбол

Вчера, 12:21 Категория: Спорт

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В Кыштымском городском округе проходит первенство по баскетболу среди мужских команд северной зоны региона. Четыре из них представляют наш город, по одной команде приехали из Озёрска, Карабаша, Верхнего Уфалея и Касли.

В первой группе играют ученики второй школы и младшие баскетболисты спортивной секции из нашего города, а также игроки из Карабаша, Озёрска. Во второй группе – сборная Кыштыма, филиала Южно-Уральского государственного колледжа, команды Верхнего Уфалея и Касли.

В первых играх сборная Кыштыма одержала победу над командой кыштымского филиала ЮУГК. А младшие ребята спортивной секции выиграли в игре с баскетболистами из Карабаша.

Сегодня, 11 марта, в физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60 встретятся сильнейшие команды. Взрослые мужчины сборной Кыштыма сыграют с командой из Верхнего Уфалея в 18:30. А младшие спортсмены проведут матч в 20:00 с баскетболистами из Озёрска.

Игра за первое место запланирована на 23 марта.