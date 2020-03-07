Из Химок в Кыштым: на чемпионате России по лыжному ориентированию выступит титулованная спортсменка из Подмосковья

Сегодня, 09:06 Категория: Спорт

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В спортивно-туристическом центре «Провинция», что в посёлке Слюдорудник, с 13 по 17 марта будет проходить первенство России по лыжному ориентированию. Затем оно сменится чемпионатом России. В кыштымский посёлок съедутся спортсмены со всей России и из стран ближнего зарубежья. На старт выйдут профессиональные лыжники.

Как уже сообщалось на сайте «КР», ожидается приезд заслуженного мастера спорта России по лыжному ориентированию, многократного чемпиона мира Эдуарда Хренникова. Кроме того, на старт выйдет и юная спортсменка из подмосковного города Химки Зоя Черных. Совсем недавно на первенстве мира по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах она стала обладательницей двух медалей – золота в дисциплине миддл-масс-старт и серебра в эстафете девушек. Успех спортсменки разделяет отец-тренер Сергей Черных.

Зоя родилась в семье спортивных ориентировщиков. Папа – заслуженный тренер России, мама – неоднократная чемпионка мира по велоориентированию, заслуженный мастер спорта. В пять лет Зоя уже уверенно держалась на лыжне, а в девять самостоятельно побежала на поиск контрольного пункта.

Судя по уровню участников, соревнования в спортивно-туристическом центре «Провинция» обещают быть зрелищными.