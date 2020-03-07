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В Кыштыме прошли гонки на внедорожниках

Вчера, 14:00 Категория: Спорт
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В Кыштыме прошёл первый этап кубка горнозаводской зоны по трофи-рейдам. На территории бывшего полигона собрались 20 любителей экстрима. Они представили Снежинск, Озёрск, Челябинск, Полевской, Сухой лог, Первоуральск. Из Кыштыма было пять участников.

 

Трофи-рейды – одни из самых зрелищных в автоспорте. Трассу нужно преодолевать по бездорожью. Автомобили (в основном это «Нива» и «УАЗ») готовят для нескольких категорий: «стандарт»  – обычные машины, без трансформации, «экстрим» – автомобили с лебёдкой,  «спорт» – машины с изменённой конструкцией и колёсами большого диаметра.

 

Как сказала сайту «КР» организатор кубка Оксана Панкова, в категории «Стандарт» победу одержал Евгений Брылунов из Первоуральска. Александр Бессонов из Кыштыма стал первым в «Экстриме». В категории «Спорт» золото, серебро и бронзу тоже завоевали кыштымцы – Сергей Кокорин, Денис Батятин и Сергей Блиновсков.

Впереди автогонщиков ждут ещё три этапа.

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Теги: Кыштым гонки на внедорожниках кубок горнозаводской зоны

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