В Кыштыме школьники и студенты пройдут курс молодого бойца

Сегодня, 14:00 Категория: Спорт

61

0

Как сказала сайту «КР» специалист управления по работе с общественными организациями и молодёжью Юлия Глазкова, на следующей неделе, 12 марта, в Кыштыме стартует традиционный спортивно-творческий конкурс «Курс молодого бойца».

На первом этапе школьники и студенты в спортзале местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа займутся сборкой и разборкой автомата, будут надевать на скорость противогазы и преодолевать спортивные испытания.

Вторым этапом станет творческий конкурс. Участники подготовят песню с этюдом.

В финале выберут три лучшие команды.