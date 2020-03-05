В Кыштыме школьники и студенты пройдут курс молодого бойца
Сегодня, 14:00 Категория: Спорт
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Как сказала сайту «КР» специалист управления по работе с общественными организациями и молодёжью Юлия Глазкова, на следующей неделе, 12 марта, в Кыштыме стартует традиционный спортивно-творческий конкурс «Курс молодого бойца».
На первом этапе школьники и студенты в спортзале местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа займутся сборкой и разборкой автомата, будут надевать на скорость противогазы и преодолевать спортивные испытания.
Вторым этапом станет творческий конкурс. Участники подготовят песню с этюдом.
В финале выберут три лучшие команды.