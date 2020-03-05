Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме школьники и студенты пройдут курс молодого бойца

Сегодня, 14:00 Категория: Спорт
61
0

Как сказала сайту «КР» специалист управления по работе с общественными организациями и молодёжью Юлия Глазкова, на следующей неделе, 12 марта, в Кыштыме стартует традиционный спортивно-творческий конкурс «Курс молодого бойца». 

 

На первом этапе школьники и студенты в спортзале местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа займутся сборкой и разборкой автомата, будут надевать на скорость противогазы и преодолевать спортивные испытания.

 

Вторым этапом станет творческий конкурс. Участники подготовят песню с этюдом.

В финале выберут три лучшие команды.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Курс молодого бойца Школьники и студенты

Похожие публикации:

В Кыштыме студенты помогут по дому пенсионерам и ветеранам

В Кыштыме завершился военно-патриотический конкурс

В Кыштыме пройдёт курс доармейской подготовки

В Кыштыме в День волонтёра появятся серебряные добровольцы

Школьники – о металлургах

Комментарии:

Добавить