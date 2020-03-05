Волейболисты Кыштыма прошли в финал «Олимпийских надежд Южного Урала»

Сегодня, 11:03 Категория: Спорт

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В городе Касли состоялась зональная спартакиада «Олимпийские надежды Южного Урала» по волейболу. В ней приняли участие школьники Кыштыма, Касли, Озёрска, Снежинска и посёлка Кунашак.

Как сказала сайту «КР» и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Елена Симонова, кыштымские ребята проявили себя на высшем уровне. Команда юношей 2003-2004 года рождения одержала победу. Тренер – Михаил Назаров. Команда девушек завоевала второе место. Спортсменок тренируют Наталья Дайбова и Елена Оленёва.

Обе команды представят Кыштым в финале спартакиады.