В Кыштыме командиры производства встали на лыжи

Сегодня, 14:51 Категория: Спорт

184

0

В минувшую субботу в лесном массиве напротив радиозавода состоялась традиционная, уже 57-я по счёту, эстафета по лыжным гонкам «Командиры производства». В этом году она посвящена празднованию 60-летия одного из градообразующих предприятий нашего города – АО «Радиозавод».

Участников и гостей поприветствовал генеральный директор АО «Радиозавод» Виктор Маркин. Соревнования открыли самые юные спортсмены в возрасте от восьми до десяти лет. Все они – воспитанники детско-юношеской спортивной школы и дети работников радиозавода.

Всего на старт вышли 39 команд, в том числе из города Озёрска. В ней, кстати, все участники тоже когда-то были радиозаводчанами...

В зависимости от возраста, спортсменам предстояло преодолеть дистанции протяжённостью от одного до двух километров. По результатам определились пять команд, показавших лучшее время на дистанции.

Замкнула «пятёрку» команда № 2 цеха 25. На четвёртом месте – вторая команда цеха № 12. Бронзовым призёром эстафеты стала команда электро-механического отдела. Второе место – у спортсменов из цеха № 23. Абсолютным победителем, причём в шестой раз подряд, стала команда цеха № 5. На протяжении нескольких лет никому не удаётся превзойти в скорости и выносливости физорга Сергея Селезнёва, братьев Черданцевых – мастера участка Ивана и члена цехового комитета Дмитрия, а также заместителя начальника цеха Владимира Сюнькова.

Победители эстафеты «Командиры производства» получают переходящий приз в виде тройки лошадей из каслинского литья. Однако при трёх победах подряд трофей остаётся у победителя навсегда. В этом году работники цеха № 5 завоевали уже вторую статуэтку, которая теперь бессрочно «пропишется» в их цехе.

Фоторепортаж с лыжной эстафеты будет опубликован в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».