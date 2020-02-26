Каратисты из Кыштыма завоевали 17 медалей

Сегодня, 19:33 Категория: Спорт

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В Челябинске прошёл открытый турнир, посвящённый памяти мастера спорта России Дмитрия Зубкова.



– Это соревнования высокого уровня, в них принимают участие спортсмены Уральского Федерального округа, – сказала сайту «КР» тренер ДЮСШ «Инхело» Оксана Суровцева. – Спортсмены отделение каратэ школы единоборств «Инхело» показали высокий уровень мастерства.

Всего в этом турнире кыштымские каратисты завоевали 13 наград. Победителями в своих категориях стали Малейка Багирова, Елизавета

Самоенко.

Также Малейка Багирова, Александра Мальцева, Евгения Семёнова заняли первое командное место.



После успешного турнира каратисты показали своё мастерство в Челябинске на открытых городских соревнованиях. Результат – четыре медали. Серебро у Софии Глушковой и Потапа Пряхина, бронза – у Варвары Бень и Софьи Галицковой.



