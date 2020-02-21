Кыштымские борцы за один день соревнований завоевали 24 медали

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В минувшую субботу на базе спортивного клуба «Буревестник» в Челябинске состоялись соревнования URAL BFT OPEN 2020 по грэпплингу среди детей и взрослых.



Спортсмены кыштымского физкультурно-спортивного комплекса собрали медальный «урожай», завоевав по девять золотых и серебряных наград и шесть – бронзовых. Как итог – третье командное место. Кыштымцы ездили на соревнования под руководством тренера Азамата Болотокова.

Медали высшей пробы – у Егора Ахмина, Алексея Власова, Артёма Дорофеева (сразу две медали), Амира Ильязова, Артура Кончугова, Егора Хайрутдинова, Динияра Мугинова и Ивана Смолякова. Серебряные медали – у Тимура Мухутдинова (две медали), Ивана Смолякова, Степана Чернова, Георгия Усынина, Кирилла Хованцева (две медали), Амира Ильязова и Динияра Мугинова. Бронзовые медали завоевали Кирилл Айриян, Савелий Богдашов, Ян Ломиворотов, Ярослав Марченко, Андрей Мальцев и Егор Хайрутдинов.



– Все ребята – молодцы, – говорит тренер ФСК Сергей Урушев. – Спортсмены сделали выводы после последних соревнований, хорошо отдохнули от тренировок из-за карантина, что и позволило соскучиться по борьбе и показать такой результат. Ведь работу над своими ошибками может сделать не каждый.