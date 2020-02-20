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В Кыштыме выберут царя горы

Сегодня, 11:58 Категория: Спорт
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В первый весенний день, 1 марта, в спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник состоятся соревнования «Царь горы». Участникам в возрасте от 12 лет предстоит забежать на гору Липовую на лыжах коньковым стилем.

 

Как сказал сайту «КР» директор спортивно-туристического центра «Провинция» Андрей Акимов, дистанция составит четыре с половиной километра. Высота горы – 590 метров.

 

Старт будет дан в 11 часов со стадиона «Провинции». На финише, который будет совмещён со стартом, лыжников будут ждать горячий чай и памятные призы.

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Теги: Кыштым Слюдорудник Провинция гора Липовая

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