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В Кыштыме пройдёт областной турнир по футболу

Сегодня, 12:56 Категория: Спорт
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В предстоящие выходные, 22 и 23 февраля, в нашем городе пройдёт областной турнир по мини-футболу среди спортсменов 2010 и 2011 годов рождения.

 

Примут участие восемь команд из Кыштыма, Озёрска, Аргаяша, Снежинска, Челябинска и Новосенеглазово.

 

– Зимой из-за погоды нет возможности играть под открытым небом на стадионе, поэтому существует формат игры в спортзале – четыре игрока на поле и один вратарь, – пояснил сайту «КР» тренер кыштымской «Академии футбола» Илья Шарабрин.

 

Соревнования начнутся в 9 часов в физкультурно-спортивном комплексе по адресу: улица Малышева, 60.

 

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Теги: Кыштым Спорт Мини-футбол академия футбола Турнир по мини-футболу

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