Лыжники из Кыштыма стали серебряными призёрами областной спартакиады

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С 14 по 16 февраля в Чебаркуле проходили соревнования по лыжным гонкам в рамках областной спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала». Наш город представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы.

Как сказал сайту «КР» тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков, из двенадцати команд подгруппы, в которую вошёл и Кыштым, наши лыжники показали достойные результаты и заняли второе общекомандное место, пропустив вперёд только соперников из Сатки. В первый день соревнований состоялся классический спринт. Кыштымские лыжницы Екатерина Дюкарева и Надежда Бегджикова вышли в финал.

Теперь кыштымские лыжники готовятся к новым стартам. Уже в предстоящую пятницу спортсменам 2006-2007 годов рождения предстоит соревноваться в «Уральских лыжных батальонах» в Челябинске. На гонки отправятся десять воспитанников ДЮСШ Кыштыма.