Полицейский из Кыштыма выйдет на ринг в рамках чемпионата по боксу
Вчера, 17:16 Категория: Спорт
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В Челябинске с 25 по 28 февраля пройдёт чемпионат по боксу среди полицейских. Спортивный турнир будет посвящён Дню защитника Отечества и 75-летию Великой Победы.
К поединкам участники готовятся на базе комплекса Федерации бокса Челябинской области. За звание сильнейших будут бороться более 100 спортсменов со всего Южного Урала в семи весовых категориях.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, наш город представит сотрудник отделения охраны и конвоирования изолятора временного содержания, младший сержант Эльдар Гафаров.