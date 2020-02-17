Полицейский из Кыштыма выйдет на ринг в рамках чемпионата по боксу

Вчера, 17:16 Категория: Спорт

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В Челябинске с 25 по 28 февраля пройдёт чемпионат по боксу среди полицейских. Спортивный турнир будет посвящён Дню защитника Отечества и 75-летию Великой Победы.

К поединкам участники готовятся на базе комплекса Федерации бокса Челябинской области. За звание сильнейших будут бороться более 100 спортсменов со всего Южного Урала в семи весовых категориях.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, наш город представит сотрудник отделения охраны и конвоирования изолятора временного содержания, младший сержант Эльдар Гафаров.