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Фехтовальщики из Кыштыма вошли в сборную России

Сегодня, 17:27 Категория: Спорт
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Бойцы клуба средневекового фехтования «Сокол» из станции юных туристов «Странник» снова заявят о себе на весь мир.

 

В прошлом году Иван Чудинов и Ксения Плетнёва завоевали медали на Чемпионате мира по современному мечевому бою.

 

В этот раз путь к соревнованиям такого высокого уровня начался в Москве.

 

Воспитанники «Сокола» приняли участие в Чемпионате и Первенстве России по современному мечевому бою в рамках международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Из разных уголков страны в Москву съехались 64 клуба.

 

Как сообщили сайту «КР» в клубе «Сокол», по итогам спортивной встречи Семён Ерошкин и Полина Сабанаева завоевали бронзовую медаль в командном бою. Среди соперников в возрасте от 18 до 24 лет Евгений Иванов стал серебряным призёром  в категории «Триатлон» – один на один.

 

Его ровесница Ксения Плетнёва заняла четвёртое место в боях «Дуэльное двоеборье».

 

В той же возрастной категории Ксения Орешкова и Иван Чудинов одержали победу в боях «Восточная сабля». Также Иван занял второе место в категории СМБ-hard в лёгком весе.

 

Кыштымские фехтовальщики вошли в состав сборной России и в конце марта этого года отправятся на Чемпионат мира по современному мечевому бою в Минск.

 

Желаем ребятам удачи!

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Теги: Кыштым Фехтовальщики Кыштыма Юнные рыцари Чемпионат мира чемпионат России Сокол

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