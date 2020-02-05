Каратисты из Кыштыма завоевали медали в командных боях

Вчера, 18:28 Категория: Спорт

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В Белорецке прошёл традиционный открытый республиканский турнир по каратэ. В нём приняли участие спортсмены из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Шадринска, Белорецка. Наш город представили каратисты детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело».

– Соревнования понравились тем, что была престижная категория «Командные бои». Я получил столько эмоций! – сказал сайту «КР» спортсмен «Инхело» Иван Суровцев. – Было 15 команд из разных городов. В финале мы уступили соперникам из Челябинска всего один бал. В итоге заняли второе место.

Команда девочек завоевала бронзу. В личном зачёте победителями стали Валерия Попкова, Малейка Багирова, Иван Суровцев.

Полный список призёров в группе ДЮСШ «Инхело» https://vk.com/inhelo .

