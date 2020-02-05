Пожарный из Кыштыма стал чемпионом области по кикбоксингу в разделе фулл-контакт

Вчера, 11:50 Категория: Спорт

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Фото взято со страницы школы восточных единоборств "Сакура" ВКонтакте.

С 29 января по 1 февраля в Южноуральске проходили чемпионат и первенство Челябинской области по кикбоксингу.

В разделе фулл-контакт в весовой категории 57 килограммов 24-летний кикбоксёр из школы восточных единоборств «Сакура» Валерий Малышкин провёл два боя. Его соперниками были участники из Южноуральска и Магнитогорска. Над одним из них кыштымец одержал победу досрочно, а второго превзошёл по количеству заработанных очков.

– Я занимаюсь в клубе «Сакура» уже девять лет, – сказал сайту «КР» чемпион. – В 2015 году я представлял Кыштым на соревнованиях в Липецке, где стал бронзовым призёром. А в прошлом году победил на чемпионате Челябинской области, затем занял третье место на чемпионате УрФО. В этот раз я подтвердил звание чемпиона. Большое спасибо моим тренерам! Также я благодарен руководству пожарной части № 38 за поддержку.

Валерий Малышкин вошёл в сборную команду Челябинской области по кикбоксингу. В апреле он представит регион на чемпионате России, который состоится в Красноярске.

Валерий Малышкин работает пожарным в 38-й пожарной части. Признаётся, что спорт помогает ему поддерживать себя в отличной физической форме и быть выносливым, что необходимо в его работе.