Внедорожники из Кыштыма покорят Бермуды

Вчера, 10:42 Категория: Спорт

454

0

Фото Ольги Немковой.

Первый этап внедорожных соревнований в формате GPS-ориентирования «Бермудский треугольник – 2020» пройдёт вблизи озера Еланчик в Чебаркульском районе. Среди участников есть и кыштымские автолюбители.

Соревнования пройдут по трём категориям. Машины отличаются друг от друга оснащением – наличием лебёдок и других технических средств, а также классом моторов.

Кыштым на соревнованиях представят четыре экипажа. Три из них выступают в самой сложной категории – Т3.

– Мы поедем на автомобиле УАЗ, – сказал сайту «КР» участник соревнований Стас Беляев. – Правда, от него остался только капот. Всё остальное переделали специально для участия в таких соревнованиях. Например, у машины есть две лебёдки – впереди и сзади. На старте мы получим координаты. Необходимо найти контрольную точку в лесу в условиях полного бездорожья.

Один из этапов соревнований пройдёт и в Кыштыме. Ориентировочная дата – 8 марта.