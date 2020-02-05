Внедорожники из Кыштыма покорят Бермуды
Вчера, 10:42 Категория: Спорт
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Фото Ольги Немковой.
Первый этап внедорожных соревнований в формате GPS-ориентирования «Бермудский треугольник – 2020» пройдёт вблизи озера Еланчик в Чебаркульском районе. Среди участников есть и кыштымские автолюбители.
Соревнования пройдут по трём категориям. Машины отличаются друг от друга оснащением – наличием лебёдок и других технических средств, а также классом моторов.
Кыштым на соревнованиях представят четыре экипажа. Три из них выступают в самой сложной категории – Т3.
– Мы поедем на автомобиле УАЗ, – сказал сайту «КР» участник соревнований Стас Беляев. – Правда, от него остался только капот. Всё остальное переделали специально для участия в таких соревнованиях. Например, у машины есть две лебёдки – впереди и сзади. На старте мы получим координаты. Необходимо найти контрольную точку в лесу в условиях полного бездорожья.
Один из этапов соревнований пройдёт и в Кыштыме. Ориентировочная дата – 8 марта.