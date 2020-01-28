Каратист из Кыштыма стал одним из лучших среди тысячи соперников

Сегодня, 17:55 Категория: Спорт

158

0

Как сообщили сайту «КР» в кыштымской спортивной школе единоборств «Инхело», воспитанник отделения каратэ Савелий Чуличков вернулся из Омска с серебряной медалью. Там прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Прииртышья». В них приняли участие 1300 спортсменов в возрасте от восьми до 20 лет, представляющие 20 регионов России.

Савелий тренируется под руководством Оксаны Суровцевой и Шагрудина Раджабова.