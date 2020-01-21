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В Кыштыме прошли рукопашные бои с иногородними гостями

Сегодня, 15:35 Категория: Спорт
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В Кыштыме в физкультурно-спортивном комплексе прошёл второй традиционный турнир по рукопашному бою «Тризна», посвящённый памяти Героев центра специального назначения ФСБ России «Альфа» и «Вымпел». Бойцы погибли при освобождении заложников во время террористического акта 3 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслан.

 

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов от шести до 15 лет из десяти военно-патриотических клубов Челябинской области.

 

Турнир посетили Верховный Атаман союза казаков-воинов России и Зарубежья Николай Дьяконов и почётный гражданин Кыштыма, член совета международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Владимир Елисеев.

 

Как сообщил сайту «КР» руководитель военно-патриотического клуба «Атаман» Алексей Репин, победителями турнира среди девушек стала команда из Кыштыма.  Они завоевали четыре золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. Второе место у города Бакал, на третьем – Челябинск.

 

Среди юношей победу одержала команда из областного центра, на втором месте также Бокал, а третье – у Кыштыма. Парни выиграли семь золотых, две серебряные и пять бронзовых наград.

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Теги: Кыштым казаки рукопашный бой Военно-патриотический клуб Атаман

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