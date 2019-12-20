Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымцы вступили в борьбу за призы Деда Мороза

Вчера, 18:31 Категория: Спорт
158
0

 

В спортивном комплексе «Металлург» в Карабаше состоялся традиционный турнир по дзюдо на призы Деда Мороза.

 

В этом году в соревнованиях участвовали ребята от 9 до 12 лет. Кыштымцы тоже вышли на татами и продемонстрировали отличную борьбу. Они тренируются под руководством Олега Барышникова, Игоря Красноруцкого, Сергея Коренькова в детско-юношеской спортивной школе единоборств «Инхело».

 

Тренеры и воспитанники отделения дзюдо поделились с сайтом «КР» своими успехами.

 

Победителями в разных весовых категориях стали Захар Карпушев и Семён Коледин, серебряные награды у Рената Большакова и Леонида Сомова, бронзовыми призёрами стали Павел Вакуленко, Максим Алексеев, Вячеслав Сатонин. 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Инхело Дзюдо

Похожие публикации:

Дзюдоисты из Кыштыма дебютировали в первенстве Челябинской области

Дзюдоисты из Кыштыма стали сильнейшими среди сотни спортсменов

Шестиклассницы из Кыштыма стали призёрами всероссийского турнира по дзюдо

Дзюдоисты из Кыштыма вернулись домой с золотыми и бронзовыми медалями

Дзюдоисты из Кыштыма завоевали большое количество медалей

Комментарии:

Добавить