Кыштымцы вступили в борьбу за призы Деда Мороза

Вчера, 18:31 Категория: Спорт

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В спортивном комплексе «Металлург» в Карабаше состоялся традиционный турнир по дзюдо на призы Деда Мороза.

В этом году в соревнованиях участвовали ребята от 9 до 12 лет. Кыштымцы тоже вышли на татами и продемонстрировали отличную борьбу. Они тренируются под руководством Олега Барышникова, Игоря Красноруцкого, Сергея Коренькова в детско-юношеской спортивной школе единоборств «Инхело».

Тренеры и воспитанники отделения дзюдо поделились с сайтом «КР» своими успехами.

Победителями в разных весовых категориях стали Захар Карпушев и Семён Коледин, серебряные награды у Рената Большакова и Леонида Сомова, бронзовыми призёрами стали Павел Вакуленко, Максим Алексеев, Вячеслав Сатонин.