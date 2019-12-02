Травма руки не помешала спортсменке из Кыштыма завоевать серебро

Автор: КР от Вчера, 17:55 Категория: Спорт

Тренеры и воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» поделились с сайтом «КР» новостью об очередном достойном участии кыштымцев в серьёзных соревнованиях.

Вчера борцы сразились в поединках сразу двух турниров. В Снежинске прошли соревнования, посвящённые образованию органов Государственной безопасности России. Туда съехались около 200 участников от семи до девяти лет. Они представляли 15 клубов региона. Среди них были сильнейшие – спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив», «Ичибан», «Юность-МЕТАР».

Павел Вакуленко из Кыштыма завоевал бронзовую награду. Кроме того, он получил специальный приз за лучший бросок, продемонстрировав отточенную технику.

В этот же день в Озёрске прошло открытое первенство по дзюдо, в котором соревновались спортсмены от 11 до 13 лет.

Бронзовым призёром стал Максим Аликин из нашего города. Это был первый турнир областного уровня, в котором он поднялся на пьедестал. Ранее соперники останавливали его буквально в полушаге от наград, но вчера дзюдоист оказался сильнее.

Юлиана Самонова завоевала серебряную медаль, которая стала для неё дороже золота. В борьбе Юля получила травму руки и могла отказаться от дальнейшей борьбы, но проявив характер, продолжила поединок.

Подготовкой ребят в ДЮСШ «Инхело» занимаются тренеры Олег Барышников, Игорь Красноруцкий, Сергей Кореньков.