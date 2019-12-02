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Дети из Кыштыма сразились с соперниками в рукопашном бою

Автор: КР от Сегодня, 10:36 Категория: Спорт

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В Уфе прошло открытое первенство по рукопашному бою. Челябинскую область представили два клуба – «Стронг» из посёлка Тимирязевский и кыштымский спортивный военно-патриотический клуб «Гепард».

 

В весовой категории до 40 килограммов шестиклассники второй школы Данил Сериков и Егор Пистунов заняли первое и второе место соответственно. Восьмиклассница этой же школы Ульяна Масаева завоевала бронзовую медаль.

 

Кроме того, воспитанники «Гепарда» выступили на межрегиональном турнире среди российских клубов в городе Ясный в Оренбургской области.

 

 

В своих весовых и возрастных категориях первое место заняли второклассница начальной школы № 2 Валерия Леонова, ученик второго класса  из школы № 11 Иван Максимов, ученица седьмого класса школы № 4 Валерия Каменецкая и восьмиклассник второй школы Айнур Сарваретдинов. Он же стал серебряным призёром ещё и в другой весовой категории.

 

Также второе место занял студент кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Евгений Сафаргалин.

 

На этом же турнире наши спортсмены получили кубки  за лучшую технику и  «За волю к победе».

 

 

 


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